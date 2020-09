Detenuto dà fuoco al materasso, sette agenti intossicati nel carcere di Prato (Di sabato 12 settembre 2020) Prato, 12 serttembre 2020 - Incendio l a scorsa notte nel carcere di Prato , sette agenti della polizia penitenziaria intossicati. È quanto denuncia, in una nota, il Sappe , Sindacato autonomo ... Leggi su lanazione (Di sabato 12 settembre 2020), 12 serttembre 2020 - Incendio l a scorsa notte neldidella polizia penitenziaria. È quanto denuncia, in una nota, il Sappe , Sindacato autonomo ...

Detenuto dà fuoco al materasso, sette agenti intossicati nel carcere di Prato

Prato, 12 serttembre 2020 - Incendio la scorsa notte nel carcere di Prato, sette agenti della polizia penitenziaria intossicati. È quanto denuncia, in una nota, il Sappe (Sindacato autonomo polizia p ...

Prato, 12 serttembre 2020 - Incendio la scorsa notte nel carcere di Prato, sette agenti della polizia penitenziaria intossicati. È quanto denuncia, in una nota, il Sappe (Sindacato autonomo polizia p ...