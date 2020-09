Calciomercato Inter, Conte suona il «blues»: arriva il sì di Kanté (Di sabato 12 settembre 2020) Calciomercato Inter, Conte suona il «blues»: arriva il sì di Kanté, nel mirino anche Marcos Alonso. «Lista aperta» nella sua ex squadra Antonio Conte suona il blues. La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi è dedicata tutta al tecnico nerazzurro e alla strategia di mercato adottata in questi ultimi giorni dalla dirigenza Interista. Conte suona IL blues – Finalmente è arrivato il sì dal suo pupillo Kanté, nel mirino c’è anche l’ex esterno della Fiorentina Marcos Alonso. Il tecnico vuole comprare dalla sua ex squadra per puntare allo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020)il «»:il sì di Kanté, nel mirino anche Marcos Alonso. «Lista aperta» nella sua ex squadra Antonioil. La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi è dedicata tutta al tecnico nerazzurro e alla strategia di mercato adottata in questi ultimi giorni dalla dirigenzaista.IL– Finalmente èto il sì dal suo pupillo Kanté, nel mirino c’è anche l’ex esterno della Fiorentina Marcos Alonso. Il tecnico vuole comprare dalla sua ex squadra per puntare allo ...

DiMarzio : #Higuain non si è allenato oggi con la @juventusfc, addio sancito: è partito poi per raggiungere #Miami dove firmer… - DiMarzio : #Vidal, #Inter e #Barcellona lavorano insieme per cercare di liberare il cileno. A sinistra obiettivo #MarcosAlonso - Gazzetta_it : #Inter, #Godin verso la cessione: è un passo dal #Cagliari - internewsit : Ceccarini: 'Inter lavora in uscita: ecco i 4 nomi. Lautaro Martinez nel 2021...' - - GBorzillo : Già detto ma repetita iuvant: mercato Inter a risparmio (mah...). E le altre? #Chelsea a parte, chi spende? O chi h… -