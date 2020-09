Anna Foglietta a Venezia 2020: "Mi sento una madrina rock, un po' Lara Croft.” (Di sabato 12 settembre 2020) Intervista ad Anna Foglietta, madrina di Venezia 2020: un'edizione particolare, con il red carpet nascosto da un muro e misure di sicurezza, ma che, secondo l'attrice, andava fatta. Venezia s'ha da fare: lo ha detto più volte Alberto Barbera, direttore artistico della 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e lo ha detto anche ai nostri microfoni Anna Foglietta, madrina di questa edizione. Un'edizione particolare: sanificata, con un muro a nascondere il red carpet dalla vista del pubblico, per evitare di creare assembramenti. Nonostante i controlli e le mascherine a coprire i volti di artisti, giornalisti e addetti ai lavori, per Anna Foglietta non si poteva dire di no a questa ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 settembre 2020) Intervista addi: un'edizione particolare, con il red carpet nascosto da un muro e misure di sicurezza, ma che, secondo l'attrice, andava fatta.s'ha da fare: lo ha detto più volte Alberto Barbera, direttore artistico della 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e lo ha detto anche ai nostri microfonidi questa edizione. Un'edizione particolare: sanificata, con un muro a nascondere il red carpet dalla vista del pubblico, per evitare di creare assembramenti. Nonostante i controlli e le mascherine a coprire i volti di artisti, giornalisti e addetti ai lavori, pernon si poteva dire di no a questa ...

