Ambiente: in barca a 50 metri da A58-TEEM per chiudere le indagini ambientali sull’Oasi dell’Avifauna (Di sabato 12 settembre 2020) In barca a 50 metri da A58-TEEM con l’incarico di chiudere, per conto del Comune di Vizzolo Predabissi, le indagini ambientali sull’Oasi dell’Avifauna, creata dalla Concessionaria nella locale ex cava, dal cui esito sarebbe dipesa l’acquisizione o meno da parte del Municipio, peraltro al prezzo simbolico di 100 euro, del sito riconvertito da Tangenziale Esterna SpA. Solo il ricorso a un natante, perlomeno irrituale nei pressi di un Casello dell’Autostrada taglia-file, ha permesso al personale della Società Idrogea di prelevare campioni dall’intera superficie del lago in modo da poter emettere, al termine di analisi e verifiche, un verdetto così positivo da far riaffiorare i versi di Francesco Petrarca. Le «Chiare, fresche e ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Ina 50da A58-con l’incarico di, per conto del Comune di Vizzolo Predabissi, lesull’Oasi dell’Avifauna, creata dalla Concessionaria nella locale ex cava, dal cui esito sarebbe dipesa l’acquisizione o meno da parte del Municipio, peraltro al prezzo simbolico di 100 euro, del sito riconvertito da Tangenziale Esterna SpA. Solo il ricorso a un natante, perlomeno irrituale nei pressi di un Casello dell’Autostrada taglia-file, ha permesso al personale della Società Idrogea di prelevare campioni dall’intera superficie del lago in modo da poter emettere, al termine di analisi e verifiche, un verdetto così positivo da far riaffiorare i versi di Francesco Petrarca. Le «Chiare, fresche e ...

Pattu1967 : @Valeria23549267 Ti dirò di più ... persone vicine all’ambiente Juve dicono che il problema che inceppa l’affare no… - biscone69 : Cds – Lautaro vuole il Barça, l’Inter manda un messaggio chiaro. Rispetto a due mesi fa… - JamesToweryes : #Suarez ha fatto quella storia per rispondere a chi l'ha perculato sulla forma fisica e non sulla trattativa #Juve.… - Matteo07294851 : @spighissimo Colui che l'ha accompagnata a new york sulla sua barca per non violentare l'ambiente ma l'equipaggiode… - Kimimaro7Gas : Incredibile come questo spagnolo qui (vicino ambiente Barça) sappia le notizie di Calciomercato in anticipo di gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente barca Ambiente: in barca a 50 metri da A58-TEEM per chiudere le indagini ambientali sull’Oasi dell’Avifauna Meteo Web Ambiente, la "Traversata Ecologica dello Stretto di Messina" per dire no alla plastica

(Teleborsa) - Nell'estate del 2017, dopo aver trovato un capodoglio morto a causa del grande quantitativo di plastica ingerita, ha fatto della sensibilizzazione ambientale la sua missione. Da allora C ...

Agrigento, tartaruga impigliata in un sacco di plastica: salvata da due amici in barca

L’inquinamento nei mari è una drammatica realtà, che ogni giorno abbiamo davanti ai nostri occhi. E capita così che, durante un’uscita in mare aperto per andare a pescare, due amici si imbattono in un ...

(Teleborsa) - Nell'estate del 2017, dopo aver trovato un capodoglio morto a causa del grande quantitativo di plastica ingerita, ha fatto della sensibilizzazione ambientale la sua missione. Da allora C ...L’inquinamento nei mari è una drammatica realtà, che ogni giorno abbiamo davanti ai nostri occhi. E capita così che, durante un’uscita in mare aperto per andare a pescare, due amici si imbattono in un ...