Adrenoleucodistrofia cerebrale | terapia di bluebirdbio efficace a lungo

(Di sabato 12 settembre 2020), la terapia genica funziona anche a termine secondo i dati aggiornati del programma di sviluppo Al 46° Congresso Annuale della European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) sono stati annunciati i dati aggiornati dal programma di sviluppo clinico della terapia genica sperimentale elivaldogene autotemcel (eli-cel) messa a punto per adrenoleucodistrofia cerebrale (CALD).

PharmaStar

Cambridge (USA) - In occasione del 46° Congresso Annuale della European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) sono stati presentati i dati aggiornati relativi al programma di sviluppo cl ...Annunciati i dati aggiornati dal programma di sviluppo clinico della terapia genica sperimentale elivaldogene autotemcel (eli-cel) per pazienti con adrenoleucodistrofia cerebrale (CALD), compresi i ri ...