Willy | chiusa palestra fratelli Bianchi

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Cinque giorni di chiusura per la palestra Millennium Sporting Center di Lariano frequentata di fratelli Bianchi, tra gli arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Il ...La procura di Velletri, sulla base degli accertamenti autoptici, ha cambiato capo imputazione per i 4 arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte: da omicidio preterintenzionale in omicidio volo ...