Us Open, Serena Williams: “Sono partita bene, poi Azarenka ha giocato sempre meglio” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Sono partita molto forte. Poi ha continuato a lottare. Lei ha cambiato gioco e ha iniziato a giocare sempre meglio. Forse ad un certo punto ho tolto un po’ troppo il pedale del gas“. Lo ha detto Serena Williams dopo la sconfitta nella semifinale degli Us Open contro Victoria Azarenka andata in scena questa notte. La bielorussa dal canto suo prosegue la striscia di vittorie consecutive raggiungendo Osaka in finale come successo al torneo di Cincinnati: “Sapevo che dovevo entrare negli scambi, dovevo intensificare la mia aggressività, giocare in modo un po’ più intelligente, giocare con un po’ più di larghezza e aumentare l’intensità”, ha detto Azarenka. Leggi su sportface

Gazzetta_it : #tennis #usopen #SerenaWilliams, il record resta un sogno. Battuta in rimonta dalla #Azarenka - sportface2016 : #SerenaWilliams dopo il ko con #Azarenka - #UsOpen - OA_Sport : US Open 2020, Victoria #Azarenka: “Superare Serena è una grande impresa, ora voglio cancellare la finale del 2012”… - Ubitennis : Podcast: US Open Breakfast, Day 11 - Azarenka ferma la corsa di Serena, trova ancora Osaka in finale… - zazoomblog : Us Open 2020: Azarenka rimonta Serena Williams e vola in finale sfiderà Osaka - #2020: #Azarenka #rimonta #Serena… -