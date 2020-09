Trenord | pronti altri 5 nuovi treni Caravaggio | green e con tecnologie di ultima generazione

_alxbw_ : I pendolari di #Trenord sono pronti al peggio #lombardia #lega #fontana - maledettrenord : RT @GiuliaC89: I #pendolari di #Trenord sono pronti al peggio. Sempre. - giovannidalloli : I pendolari di Trenord sono pronti al peggio - Doc75418906 : RT @GiuliaC89: I #pendolari di #Trenord sono pronti al peggio. Sempre. - Frangitore : RT @GiuliaC89: I #pendolari di #Trenord sono pronti al peggio. Sempre. -

Ultime Notizie dalla rete : Trenord pronti

MilanoToday.it

Da lunedì 14 settembre saranno cinque i nuovi treni Caravaggio in servizio sulla linea S11 Rho-Milano Porta Garibaldi-Como-Chiasso. Sulla direttrice i nuovi convogli effettueranno oltre 35 corse al gi ...Un treno all’ora. Da lunedì il San Michele torna percorribile anche su binario (rigorosamente al singolare) e Trenord ha pronta la sua offerta sulla linea Bergamo-Milano via Carnate, tagliata in due d ...