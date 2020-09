Stevie Lee Richardson, morto lo “psycho nano”: il wrestling in lutto (Di venerdì 11 settembre 2020) Era conosciuto come “Puppet the Psycho Dwarf” ed era uno dei volti più famosi del wrestling. Stevie Lee Richardson è morto a 54 anni. A dare la notizia la famiglia, attraverso una pagina GoFoundMe che è stata creata per raccogliere fondi in modo da coprire le spese per il suo funerale. Stando a quanto riportato da Metro.co.uk la morte della star del TNA wrestling è avvenuta inaspettatamente. “Era amato da molti e ha molti amici di famiglia, fan che lo adoravano, ma c’è solo suo fratello Jim che può occuparsi delle esequie. Per favore donate quello che potete, aiutate Stevie ad avere un degno funerale”. Lee era noto anche per aver partecipato alla famosa serie Jackass. It is with great sadness that we learn of the ... Leggi su ilfattoquotidiano

