Serie A, il 30 settembre alle 18 il recupero tra Benevento e Inter (Di venerdì 11 settembre 2020) Fissato l’orario del recupero di Benevento-Inter La Lega Serie A ha reso noti gli orari dei recuperi dei match della prima giornata di Serie A. Tra questi c’è anche la partita tra Benevento e Inter, in programma per la prima giornata e rinviata per la richiesta dei nerazzurri che hanno terminato tardi la passata stagione. La partita tra giallorossi e nerazzurri come anticipato si giocherà il 30 settembre si disputerà alle ore 18:00 allo stadio Vigorito della città campana. Sempre alle 18:00 si giocherà Udinese-Spezia, mentre alle 20:45 ci sarà Atalanta-Lazio le altre due partite della prima giornata che sono state rinviate. L'articolo ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 11 settembre 2020) Fissato l’orario deldiLa LegaA ha reso noti gli orari dei recuperi dei match della prima giornata diA. Tra questi c’è anche la partita tra, in programma per la prima giornata e rinviata per la richiesta dei nerazzurri che hanno terminato tardi la passata stagione. La partita tra giallorossi e nerazzurri come anticipato si giocherà il 30si disputeràore 18:00 allo stadio Vigorito della città campana. Sempre18:00 si giocherà Udinese-Spezia, mentre20:45 ci sarà Atalanta-Lazio le altre due partite della prima giornata che sono state rinviate. L'articolo ...

QuiMediaset_it : Domani lunedì 7 settembre su Canale 5, eccezionalmente in prima serata, la serie-fenomeno dell’estate #DayDreamer - QuiMediaset_it : Questa sera, eccezionalmente in prima serata, su #Canale5 spazio alla serie-fenomeno dell’estate #DayDreamer Siete… - FIGCfemminile : ?????? | COPPA ITALIA @TIM_VISION ?? ?? Si parte domenica 27 settembre, subito in campo i club di 2ª e 3ª fascia, ripos… - Valeriacredeche : RT @Torinogranatait: Serie A, gli orari dei tre positicipi del 30 settembre - discoradioIT : Le #SerieTv di settembre – prima parte - Discoradio -