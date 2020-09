Sempre più in salita l'avvio dell'anno scolastico. 13 mila insegnanti e non docenti positivi ai test sierologici (Di venerdì 11 settembre 2020) Nonostante le rassicurazioni del premier i presidi devono fare i conti con problematiche ancora da risolvere. Lezioni on line per le superiori che non potranno garantire il distanziamento. Corsa ... Leggi su tg.la7

ermesnani : RT @casalingaporca2: Sono sempre molto bagnata ragazzi. Chi mi scopa ora ? Eliana >> DM >> - salvomancuso12 : RT @casalingaporca2: Sono sempre molto bagnata ragazzi. Chi mi scopa ora ? Eliana >> DM >> - JesusCaste1 : RT @casalingaporca2: Sono sempre molto bagnata ragazzi. Chi mi scopa ora ? Eliana >> DM >> - Slexiepedia__ : @jdbmyeverythjng Mery si perde sempre amò tranquilla Capisce sempre ciciri pi favi - TanYamKwang11 : RT @casalingaporca2: Sono sempre molto bagnata ragazzi. Chi mi scopa ora ? Eliana >> DM >> -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre più 'Don Ciotti al fianco candidata Pd? Libera sempre più politicizzata' La Pressa Sempre più in salita l'avvio dell'anno scolastico. 13 mila positivi tra insegnanti e non docenti

Nonostante le rassicurazioni del premier i presidi devono fare i conti con problematiche ancora da risolvere. Lezioni on line per le superiori che non potranno garantire il distanziamento. Corsa contr ...

Maxibuca Fi-Pi-Li, superstrada riaperta ancora solo a metà dopo più di 80 giorni

Riattivato a giugno il passaggio verso Tirrenia, non il resto La voragine è sparita, l’asfalto è pronto: in attesa dell’ok finale «Non ci resta che farla benedire dai greci»: le parole di Stefano Lenz ...

Nonostante le rassicurazioni del premier i presidi devono fare i conti con problematiche ancora da risolvere. Lezioni on line per le superiori che non potranno garantire il distanziamento. Corsa contr ...Riattivato a giugno il passaggio verso Tirrenia, non il resto La voragine è sparita, l’asfalto è pronto: in attesa dell’ok finale «Non ci resta che farla benedire dai greci»: le parole di Stefano Lenz ...