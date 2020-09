(Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) – ‘La nostra sacrosanta e legittima protesta ha espulsodalla Rai domenica, dove non aveva diritto ad andare. Lo abbiamoda Rai Uno, loda Palazzo Chigi. Questo prepotente e arrogante deve essere sconfitto con le armi della democrazia, della legge e della libertà. Quelle leggi che lui era pronto a violare. Ma non finisce qui. Su questa vicenda Rai andremo fino in fondo”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio, membro della Commissione di vigilanza Rai.L'articolo, ‘abbiamoda Rai loda P.Chigi’ CalcioWeb.

TV7Benevento : Scuola: Gasparri, 'abbiamo cacciato Conte da Rai lo cacceremo da P.Chigi'... - ANPI_Scuola : RT @Moonlightshad1: Sempre a fracassare le balle con l'odio nei social e poi davanti ad un senatore che si esprime come fa #gasparri da sem… - Maurizi07267041 : RT @La7tv: #coffeebreak 'Questi stanno al governo solo perché se si votasse vincerebbero gli altri, lo dice pure il giovane toscano passato… - bianca_caimi : RT @La7tv: #coffeebreak 'Questi stanno al governo solo perché se si votasse vincerebbero gli altri, lo dice pure il giovane toscano passato… - Alberto40264400 : RT @La7tv: #coffeebreak 'Questi stanno al governo solo perché se si votasse vincerebbero gli altri, lo dice pure il giovane toscano passato… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Gasparri

LiberoQuotidiano.it

«Ammettere di essere gay, magari facendolo su un social network, come un graduato della Guardia di Finanza, non è pertinente allo status di Carabiniere». Sono le parole - riportate dal Fatto Quotidian ...Pare proprio che si stia per entrare nello scenario più preoccupante per l'economia mondiale, quello di un rallentamento sincronizzato a livello globale. Finchè vi erano uno o più cilindri che funzion ...