Scuola, Crisanti: «Misurare la febbre a casa non serve. Quarantena? Se si accorcia sfugge parte dei contagi» (Di venerdì 11 settembre 2020) Riducendo la Quarantena una parte dei casi di coronavirus sfuggirebbero. E Misurare la febbre a casa ai bambini prima di mandarli a Scuola non serve. Lo ha spiegato durante la trasmissione... Leggi su ilmessaggero

fattoquotidiano : Scuola, Crisanti: “I ragazzi dovrebbero indossare la mascherina anche quando sono seduti al banco” - Adnkronos : #Covid, Crisanti: '#Scuola occasione fantastica per innescare contagi' - SkyTG24 : Scuola, Crisanti: 'Mascherine andrebbero messe anche seduti al banco' - umbriajournal_ : Covid, Andrea Crisanti, febbre si sarebbe dovuta misurare a scuola, soglia va abbassata a 37 - geokawa : RT @GDS_it: #Coronavirus, il virologo Andrea Crisanti: '#Scuola? Assurdo far misurare la febbre alle famiglie' -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Crisanti

Il Messaggero

“37,5 è stato un livello stabilito per gli adulti. Adesso sappiamo che la maggior parte delle persone o dei ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni hanno sintomatologia lievissima e transitoria. Quindi è c ...La temperatura andrebbe misurata a scuola, non a casa. A dirlo è Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e Virologia dell’A.O. Università di Padova, durante la trasmissione Agorà Rai Tre.