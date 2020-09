Sandro Piccinini approda a Sky: sarà al Club di Caressa (Di venerdì 11 settembre 2020) A sorpresa torna in tv Sandro Piccinini, storico volto e voce dello sport di Mediaset. Per lui pronto un ruolo su Sky al fianco di Fabio Caressa Due anni dopo quella finale Mondiale che lo consacrò nell’Olimpo della televisione sportiva italiana, Sandro Piccinini è pronto a tornare sulla scena. Da quel Francia-Croazia, infatti, il celebre telecronista ha interrotto un sodalizio, quello con Mediaset, che durava da 30 anni. Una scelta ponderata che dopo 24 mesi o poco più lo ha convinto a tornare in sella, precisamente negli studi dell’ex “rivale” Sky Sport. Ci sarà da attendere, almeno per il momento, per poter riapprezzare gli storici tormentoni che hanno reso Piccinini e le sue telecronache uniche nel loro genere: il giornalista, ... Leggi su zon (Di venerdì 11 settembre 2020) A sorpresa torna in tv, storico volto e voce dello sport di Mediaset. Per lui pronto un ruolo su Sky al fianco di FabioDue anni dopo quella finale Mondiale che lo consacrò nell’Olimpo della televisione sportiva italiana,è pronto a tornare sulla scena. Da quel Francia-Croazia, infatti, il celebre telecronista ha interrotto un sodalizio, quello con Mediaset, che durava da 30 anni. Una scelta ponderata che dopo 24 mesi o poco più lo ha convinto a tornare in sella, precisamente negli studi dell’ex “rivale” Sky Sport. Ci sarà da attendere, almeno per il momento, per poter riapprezzare gli storici tormentoni che hanno resoe le sue telecronache uniche nel loro genere: il giornalista, ...

