Pugliese | rete cresce con 15 case rifugio e 27 Cav

(Di venerdì 11 settembre 2020) Roma – “Siamo passati,in questi mesi, da 9 a 15. Abbiamo utilizzato i fondi governativi assegnandoli ai Comuni che faranno degli avvisi per la loro gestione. Entro dicembre immagino le prime tre e pochi mesi dopo le altre 3, arriveremo cosi’ a unadi 15 che e’ un buon successo. Siamo passati invece da 23 a 27 centri antiviolenza”. Sono i numeri presentati in esclusiva all’agenzia Dire dall’assessora alle Pari Opportunita’ della Regione Lazio, Giovannapoi ci ha tenuto a sottolineare l’impegno incessante dell’Istituzione: “Come Assessorato, come Regione, con il presidente Nicola Zingaretti, non ci siamo mai fermati, soprattutto in questo momento difficile di pandemia. Tutto questo lavoro e’ stato ...