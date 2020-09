Mostra del Cinema 2020 | finale a sorpresa con Diodato e Mariangela Gualtieri

Leggi su iodonna

(Di venerdì 11 settembre 2020) Tutto come da programma (e mai come quest’anno tutto era invece incerto…): alle 19 del 12 settembre – nella Sala Grande del Palazzo del, al Lido – Anna Foglietta, madrina delladel, darà il via alla cerimonia di chiusura di Venezia 77 (in diretta su Rai Movie e Rai Play, in streaming sul sito ufficiale e sui social della Biennale). La madrina del Festival Anna Foglietta (ANSA) Sul palco arriverà la giuria, capitanata senza una sbavatura da Cate Blanchett (altro che la Lucrecia Martel vs. Roman Polanski della scorsa edizione), che assegnerà il Leone d’oro per il miglior film e gli altri premi. Leggi anche ...