Mes | Di Maio | “Discuterne crea tensioni nella maggioranza”

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "Discutere di Mes è un'occasione per creare tensioni nella maggioranza". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo a Mattinocinque. "Razionalmente, perché stiamo parlando di altri soldi quando ora dobbiamo prendere 200 e rotti miliardi di euro e dobbiamo scrivere i progetti e fare in modo di spenderli per le imprese e per creare lavoro?", si è chiesto Di Maio."Come riuscirò a convincere i 5 Stelle sul Mes? Non ho la magia ma dico che quella linea di credito conviene all'Italia", ha detto dal canto suo Nicola Zingaretti a Skt Tg24.

