La super ONDATA DI CALDO di settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) Quando sembrava che l’Autunno potesse bruciare le tappe, ecco l’Anticiclone africano. Fido compagno di viaggio del mese di agosto, meno nei due mesi precedenti, vorrà ricordarci che l’Estate non è mica finita! Che poi lo si voglia definire meteo estremo o meno, poco importa, ciò che conta – come sempre del resto – è il risultato. Un risultato che conosciamo fin troppo bene: il CALDO. Non possiamo non parlarne, perché magari non sarà eccezionale come ad agosto ma facendo affidamento sui modelli previsionali le anomalie termiche in arrivo saranno importanti. Una di queste mappe vogliamo mostrarvela, perché così riuscirete voi stessi a farvi un’idea di ciò che si prospetta. Prossima settimana in compagnia dell’Anticiclone africano E’ la mappa ... Leggi su meteogiornale

kerobeom : vabbè ragazzi che dire this was a solid 9.5/10 (che prob alla prima ondata di nostalgia diventerà un 10/10) è molto… - Super__Marti : RT @Corriere: Professor Remuzzi, che autunno sarà? «Migliore di quel che molti pensano, a patto di usare il buon senso, mascherine, distanz… - aliberti_p : @valy_s Non capisco davvero come Crisanti sia diventato da eroe super-competente che ha salvato il Veneto nella pri… -

Ultime Notizie dalla rete : super ONDATA METEO ITALIA - tutto confermato, dopo il MALTEMPO super ondata di CALDO in arrivo Centro Meteo italiano Weekly Shonen Jump: ecco quali sono le "super mega hit" della rivista

Weekly Shonen Jump è una rivista che punta sempre a rinnovarsi con un metodo inviso a molti per la sua brutalità, dato che spesso anche dopo soli 14 capitoli una serie è costretta a chiudersi. Ma ques ...

Covid e scuola: i focolai ci saranno, e molti. Ma la paura va superata

Da lunedì gli insegnanti e il personale scolastico saranno la nuova prima linea. Insieme a loro, otto milioni di alunni e alunne su cui pesa lo stigma dell’asintomaticità verranno sottoposti a uno str ...

Weekly Shonen Jump è una rivista che punta sempre a rinnovarsi con un metodo inviso a molti per la sua brutalità, dato che spesso anche dopo soli 14 capitoli una serie è costretta a chiudersi. Ma ques ...Da lunedì gli insegnanti e il personale scolastico saranno la nuova prima linea. Insieme a loro, otto milioni di alunni e alunne su cui pesa lo stigma dell’asintomaticità verranno sottoposti a uno str ...