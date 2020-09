L’11 settembre e l’attuale lockdown della mente occidentale (Di venerdì 11 settembre 2020) Siamo cresciuti con l’idea che dopo quell’11 settembre di 19 anni fa niente sarebbe stato più come prima, che non avremmo mai dimenticato il giorno epocale che aveva definito la nostra generazione. Eppure diciannove anni dopo, sembra tutto dimenticato, quella strage nel cuore dell’occidente sembra sia accaduta un secolo fa: le guerre sono finite, le stragi si sono fermate, il terrorismo islamico non è più il pericolo che minaccia la nostra società, il 20 e il 21 settembre voteranno al referendum costituzionale i primi elettori nati dopo l’11 settembre 2001. È successo che un altro evento ancora più incredibile e inaudito di quello di allora abbia fiaccato il mondo, dall’Italia fino a New York che in questi giorni vive in un clima di sospensione irreale ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 11 settembre 2020) Siamo cresciuti con l’idea che dopo quell’11di 19 anni fa niente sarebbe stato più come prima, che non avremmo mai dimenticato il giorno epocale che aveva definito la nostra generazione. Eppure diciannove anni dopo, sembra tutto dimenticato, quella strage nel cuore dell’occidente sembra sia accaduta un secolo fa: le guerre sono finite, le stragi si sono fermate, il terrorismo islamico non è più il pericolo che minaccia la nostra società, il 20 e il 21voteranno al referendum costituzionale i primi elettori nati dopo l’112001. È successo che un altro evento ancora più incredibile e inaudito di quello di allora abbia fiaccato il mondo, dall’Italia fino a New York che in questi giorni vive in un clima di sospensione irreale ...

