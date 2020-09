Immuni serve ancora, anche a chi ha aggiornato il suo iPhone (Di venerdì 11 settembre 2020) L'ultimo aggiornamento del sistema operativo sta confondendo le idee ad alcuni circa la necessità di mantenere o scaricare l'app Leggi su ilpost

TizianaFerrario : Io la app #IMMUNI l'ho scaricata da tempo,ma se non lo fate anche voi serve a - thrama : #Immuni serve ancora, anche a chi ha aggiornato il suo #iPhone | - emenietti : l'ultimo aggiornamento di ios (13.7) contiene una formulazione un po' ambigua, meglio fare chiarezza: @immuni_app s… - enricoI00 : RT @ilpost: Immuni serve ancora, anche a chi ha aggiornato il suo iPhone - egos23 : RT @ilpost: Immuni serve ancora, anche a chi ha aggiornato il suo iPhone -

Ultime Notizie dalla rete : Immuni serve

La Repubblica

Mentre il virus riprende a galoppare nell'Isola (ieri +63 contagi, aumentano i ricoveri in ospedale) emerge che solo 154mila sardi hanno installato sul proprio smartphone Immuni. Si tratta del 9,4% de ...Per l'università di Oxford le app di contact tracing danno risultati già con il 15% dei download sul totale della popolazione. Ma in Italia mancano 3,8 milioni di persone per arrivarci I primi layout ...