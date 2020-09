Contagi e numeri: 330 positivi in tutta la provincia di Salerno (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Oggi sono stati rilevati 6 casi positivi. Di questi: 2 a Salerno; 1 a Pontecagnano, 1 a Capaccio, 1 a Ottaviano e 1 a Caserta. Qualche dato sulla situazione complessiva: dall’inizio della pandemia ad oggi, in provincia di Salerno, sono stati rilevati 1.200 positivi. In questo momento i positivi in provincia di Salerno sono 330, di cui 42 ricoverati nei vari ospedali, e 288 in isolamento fiduciario (quarantena); mentre sono circa 1.000 i contatti di questi positivi che si trovano attualmente in isolamento fiduciario precauzionale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Oggi sono stati rilevati 6 casi. Di questi: 2 a; 1 a Pontecagnano, 1 a Capaccio, 1 a Ottaviano e 1 a Caserta. Qualche dato sulla situazione complessiva: dall’inizio della pandemia ad oggi, indi, sono stati rilevati 1.200. In questo momento iindisono 330, di cui 42 ricoverati nei vari ospedali, e 288 in isolamento fiduciario (quarantena); mentre sono circa 1.000 i contatti di questiche si trovano attualmente in isolamento fiduciario precauzionale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

