Cisterna, chiusi gli uffici dei Servizi Sociali: utente positiva al virus, due professionisti in quarantena (Di venerdì 11 settembre 2020) Gli uffici dei Servizi Sociali, nelle giornate di oggi e domani, resteranno chiusi al pubblico per consentire agli addetti di sanificare i locali. Il provvedimento urgente si è reso necessario a seguito dell’accoglienza e della presa in carico da parte del Servizio di una utente risultata positiva al primo test per il rilevamento del Covid-19 al momento della sua collocazione presso una struttura protetta. I due professionisti che sono stati in contatto con l’utente, seppur in condizioni di sicurezza, sono stati comunque posti in quarantena in via precauzionale in attesa di sottoporsi al test. In caso di emergenza, relativamente a queste ore di chiusura degli uffici, i cittadini ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Covid, oggi 9 tamponi positivi a Latina e provincia. Nel capoluogo chiusi nuovamente due uffici comunali

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 9 nuovi casi positivi al Covid19 in provincia, tutti trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Cisterna (2), di Latina (1), Sezze (1), di Terracina ...

