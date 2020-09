Cirinnà | serve coalizione ampia | io ho trasversalità necessaria

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 settembre 2020) Roma – “Avere unae valida e’ molto positivo, sono qui per ascoltare quella parte di citta’ con cui probabilmente non siamo stati in grado di parlare. Io penso di avere la trasversalita’a riportare alcuni mondi che ora sono fuori da noi”. Lo ha detto Monica Cirinna’, senatrice del Pd in corsa per le eventuali primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Roma, a margine del Visionaria Fest, l’iniziativa della sinistra civica capitolina in corso fino a domani alla Villetta Social LAB di Garbatella. “Mi rivolgero’ soprattutto a chi ha votato a destra e il M5S, ma anche a quei migliaia di romani che non hanno votato. Vorrei uscire dagli stereotipi, dalle aree e dalle tessere e guardare piu’ lontano, con un respiro piu’ lungo: Roma ...