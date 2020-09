Xbox Series X vs Series S: quali sono le differenze? (Di giovedì 10 settembre 2020) (Foto: Microsoft)Con le ufficializzazioni dei prezzi e dell’uscita internazionale, è arrivato il momento di un confronto completo Xbox Series X vs Series S per mettere in luce quali siano le differenze e cosa cambia tra le due versioni della console di nuova generazione di Microsoft attesa al debutto il prossimo 10 novembre. Il design (Foto: Microsoft)È evidente quanto Microsoft abbia strutturato Xbox Series S affinché riducesse l’ingombro al minimo, ma al contempo racchiudesse tutto il necessaire per un’esperienza next-gen. Conosciamo con precisione le dimensioni di Series X che sono di 151 x 151 x 301 mm per 4,45 kg di peso ... Leggi su wired

XboxItalia : Ecco un bel tweet... Xbox Series X: 499,99 € Xbox Series S: 299,99 € Data di uscita: 10 novembre Pre-order dal 2… - XboxItalia : Xbox Series S ?? Console nextgen all-digital ?? Caricamenti più veloci ?? Maggiore frame rate ?? Mondi più particolar… - XboxItalia : È ora di renderlo ufficiale ?? Xbox Series S | Prestazioni next gen nella più piccola ??Xbox di sempre a 299 €.… - Asgard_Hydra : Xbox Series X | S saranno vendute in perdita secondo gli esperti | Game Division - Asgard_Hydra : Xbox Series X: ecco come sarà la confezione della console | Game Division -