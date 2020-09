Ubisoft Forward: ecco l’evento in diretta (Di giovedì 10 settembre 2020) In questo articolo troverete il player per seguire l’Ubisoft Forward in diretta, scopriamo insieme tutte le novità in arrivo dal mondo Ubisoft in questo particolare e attesissimo evento Lo scorso evento della Software House canadese ci ha portato delle importanti novità relative ai principali titoli della prossima line up di Ubisoft. Novità su Hyper Scape, il nuovo Battle Royale, Watch Dogs Legion, l’atteso terzo capitolo della saga di game-hacking più famosa al mondo e, ovviamente, non potevano mancare delle novità relative al nuovo e attesissimo Assassin’s Creed Valhalla. Che cosa dobbiamo aspettarci quest’oggi? Più in basso troverete il player per seguire l’Ubisoft Forward in ... Leggi su tuttotek

EternalGamersIT : Ciao ragazzi! Vi ricordiamo l'appuntamento con la live sull'UBISOFT FORWARD - Prince Of Persia Remake (rumors dic… - tech_gamingit : Vi ricordo o informo che alle 21:00 si terrà l'Ubisoft Forward in diretta su Twitch. Coloro che vedranno la diretta… - oOShinobi777Oo : Vi ricordo o informo che alle 21:00 si terrà l'Ubisoft Forward in diretta su Twitch. Coloro che vedranno la diretta… - Simone94144003 : @missdaduss Allora ci confrontiamo dopo l'ubisoft forward - SignorCEO : RT @HDblog: Ubisoft Forward: segui la diretta con noi su Twitch | Stasera alle 20:00 -