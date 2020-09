Trump, Kim Jong-un in buona salute. Mai sottovalutarlo! (Di giovedì 10 settembre 2020) ANSA, - PECHINO, 10 SET - "Kim Jong-un è in buona salute. Mai sottovalutarlo!". Così il presidente americano Donald Trump sul leader nordcoreano, indicato più volte negli ultimi mesi come alle prese ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - PECHINO, 10 SET - "Kim Jong-un è in buona salute. Mai sottovalutarlo!". Così il presidente americano Donald Trump sul leader nordcoreano, indicato più volte negli ultimi mesi come alle prese ...

Secondo Bob Woodward, Trump sapeva della pericolosità del coronavirus fin da febbraio

È quanto emerge nell'ultimo libro del reporter del Watergate, in cui sono state raccolte 18 lunghe interviste fatte a Trump nei mesi scorsi. Il presidente avrebbe nascosto la pericolosità del virus pe ...

