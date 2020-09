Tom Clancy’s Rainbow Six Siege arriverà su Xbox Series X e PlayStation 5, Operation Shadow Legacy disponibile ora (Di giovedì 10 settembre 2020) In occasione dell’Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato che Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege sarà disponibile anche per PlayStation®5 e Xbox Series X, su cui girerà a 120 fps e 4K con render scaling. Il gioco sarà disponibile entro la fine del 2020 allo stesso prezzo della versione attuale. Tutti i possessori del gioco sulle console attuali potranno ottenere la rispettiva versione next-gen sulla stessa famiglia di dispositivi senza alcun costo aggiuntivo e mantenere i loro progressi e contenuti di gioco. Inoltre, il titolo sarà cross-gen, il che significa che i giocatori delle console di nuova generazione potranno giocare con quelli delle console attuali rimanendo nella stessa famiglia di dispositivi. Ubisoft ha ... Leggi su gamerbrain

