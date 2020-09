Se un’evasione è possibile va individuata fra le pieghe del proprio io (Di giovedì 10 settembre 2020) “Modi indefiniti” è il titolo della nuova raccolta di poesie di Federica Gallotta, pubblicata da Interno Poesia, che a un orecchio attento può risultare alquanto insolito.Il titolo, infatti, è stato preso in prestito dal linguaggio della grammatica e riconduce a quei modi verbali che non hanno, come scrive Gabriella Sica nella prefazione, «tempi né generi, e indicano più che una persona un movimento o un gesto, e lo stesso modo indefinito spersonalizza la persona, mette un po’ da parte l’io, lo scansa, lo scardina».La poetessa divide in tre sezioni, composte da sessantré poesie, la sua raccolta.Cotidie è la prima, nella quale prendono vita trentanove poesie, brevi, sotto i dieci versi e quasi senza rime. In questo microcosmo si svolge la vita quotidiana per nulla tranquilla, si contano le ferite, le ... Leggi su huffingtonpost

