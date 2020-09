Renzi, ‘Scontato il sì dei 5 Stelle sul Mes, aspettano solo le Regionali’ (Di giovedì 10 settembre 2020) Mes, Matteo Renzi e la stoccata al Movimento 5 Stelle: “Hanno cambiato idea su tutto, cambieranno idea anche su questo. Non c’è fretta”. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi punge il Movimento 5 Stelle sul Mes, facendo sapere che è scontato il sì dei grillini al Meccanismo ma che l’adesione sarà ufficializzata solo dopo le Regionali. Evidentemente per evitare un clamoroso autogol. Matteo RenziRenzi sul Mes, “Il Sì del Movimento 5 Stelle è scontato” La stoccata di Renzi arriva dai microfoni di Sky TG24. “Il sì del M5s è scontato, stanno aspettando le regionali per mantenere una parvenza di coerenza – ha dichiarato il leader ... Leggi su newsmondo

