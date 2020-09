Migranti Lesbo | incendio devasta centro di accoglienza ‘Tanti i positivi’ (Di giovedì 10 settembre 2020) Un centro di accoglienza stracolmo di Migranti a Lesbo viene distrutto da un incendio. Il tremendo sospetto da parte delle autorità locali Caos totale sull’isola di Lesbo, in Grecia, dove nel locale campo di Moria tantissimi fra i Migranti ospitati si sono dati alla fuga. La colpa è da attribuire ad un grosso incendio che … L'articolo Migranti Lesbo incendio devasta centro di accoglienza ‘Tanti i positivi’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

