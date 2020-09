La7, Mario Monti e il siparietto con il meteorologo: «Lei è sovranista?» – Video (Di giovedì 10 settembre 2020) Mario Monti, Paolo Sottocorona Al taglio dei parlamentari, a cui voterà no, Mario Monti preferisce il taglio della Corsica. Stamane, a L’Aria che Tira, l’ex premier si è reso protagonista di un insolito teatrino con il meteorologo della trasmissione, Paolo Sottocorona, al quale si è avvicinato per contestare la presenza evidenziata dell’isola francese nella grafica offerta quotidianamente al pubblico. Il tentativo di apparire ironico, tuttavia, non è stato riuscitissimo. “Nella meteorologia esiste il sovranismo? Per essere più preciso: lei è sovranista e anzi direi irredentista e irredentista corso nel praticare la meteorologia?“ ha domandato Monti, suscitando lì per lì la ... Leggi su davidemaggio

meribia51 : RT @Michele_Arnese: NUOVO ACQUISTO DI FORMIGLI A PIAZZAPULITA (LA7) Ha ingaggiato Selvaggia Lucarelli. «Sì, che si affiancherà a Tito Boer… - ruiciccio : RT @La7tv: #lariachetira Referendum taglio parlamentari, @SenatoreMonti a @MyrtaMerlino: 'Qui in sua assenza ho già dichiarato che voto no… - La7tv : #lariachetira Referendum taglio parlamentari, @SenatoreMonti a @MyrtaMerlino: 'Qui in sua assenza ho già dichiarato… - La7tv : #lariachetira OMS, @SenatoreMonti: 'Dissi che forse avevano sbagliato Monti. Hanno voluto istituire una Commissione… - La7tv : #lariachetira @SenatoreMonti su Silvio #Berlusconi: 'Ricordo il passaggio delle consegne veramente amichevole, mi r… -

Ultime Notizie dalla rete : La7 Mario Referendum taglio parlamentari, Mario Monti: "Voto no, i telespettatori sanno già il perché" La7 Mario Monti delira con Paolo Sottocorna a L'aria che tira: "Io, militare come lei, le chiedo: il meteo è sovranista irredentista corso?"

Roba da matti in studio a L'aria che tira, su La7, il programma di Myrta Merlino. È il momento delle previsioni meteo di Paolo Sottocorona, alle quali assiste Mario Monti, presente in studio. Ed ecco ...

Piazzapulita, torna l’attualità e l’approfondimento di Corrado Formigli su La7

L’estate della rimozione. La corsa al vaccino. Il caos sulla riapertura delle scuole. Questi alcuni dei temi al centro della prima puntata della nuova stagione di Piazzapulita. Nel corso della serata, ...

Roba da matti in studio a L'aria che tira, su La7, il programma di Myrta Merlino. È il momento delle previsioni meteo di Paolo Sottocorona, alle quali assiste Mario Monti, presente in studio. Ed ecco ...L’estate della rimozione. La corsa al vaccino. Il caos sulla riapertura delle scuole. Questi alcuni dei temi al centro della prima puntata della nuova stagione di Piazzapulita. Nel corso della serata, ...