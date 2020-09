Inter, si riparte: Nainggolan e Perisic osservati speciali. In programma un test con il Lugano? (Di giovedì 10 settembre 2020) riparte la stagione dell’Inter che ieri si è ritrovata ad Appiano Gentile: Radja Nainggolan e Ivan Perisic osservati speciali Ieri ad Appiano Gentile è ripartita la stagione dell’Inter. Nuova stagione, nuovo tentativo di assalto alla Juve. Non si ricomincia da zero, c’è tutta l’esperienza della scorsa stagione, c’è un gruppo che è rimasto unito anche quando fra tecnico e club sembrava infuriare la tempesta, ci sono facce nuove pronte ad aggiungere molto, e vecchie conoscenze che potrebbero avere nuove possibilità. Come spiega La Gazzetta dello Sport, Conte ha tenuto un discorso alla squadra prima della seduta pomeridiana. Non un lungo discorso, ma una spinta per la ripartenza. Non ... Leggi su calcionews24

