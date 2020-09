Il Napoli conferma la positività di De Laurentiis al Covid (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Napoli conferma la notizia data dal Napolista questa mattina. Il presidente Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid. Il club ha pubblicato poco fa una nota ufficiale in cui scrive: “La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri”. Il presidente del Napoli, secondo quanto appreso dal Napolista, non sarebbe asintomatico. Con lui, positivo anche un familiare. Nei giorni scorsi, anche un dirigente del Napoli sarebbe stato trovato positivo al virus. Ieri il patron azzurro ha partecipato all’Assemblea della Lega Serie A. L'articolo Il Napoli ... Leggi su ilnapolista

