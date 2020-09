Il 'catastrofico declino' della fauna selvatica: in 50 anni persi due terzi della popolazione globale (Di giovedì 10 settembre 2020) The Living Planet Report launched today. Average animal populations have declined by 68% since 1970, the biggest driver is habitat loss due to food production. We must reset our relationship with #... Leggi su repubblica

ioloraccolgo : Il 'catastrofico declino' della fauna selvatica: in 50 anni persi due terzi della popolazione globale - EnerRinn : RT @rep_ambiente: Il 'catastrofico declino' della fauna selvatica: in 50 anni persi due terzi della popolazione globale - GEvVC : RT @rep_ambiente: Il 'catastrofico declino' della fauna selvatica: in 50 anni persi due terzi della popolazione globale - SaveOWorld : RT @rep_ambiente: Il 'catastrofico declino' della fauna selvatica: in 50 anni persi due terzi della popolazione globale - maurizioi : RT @rep_ambiente: Il 'catastrofico declino' della fauna selvatica: in 50 anni persi due terzi della popolazione globale -