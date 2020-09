Il Barcellona chiede un indennizzo per Vidal: non dell'Inter, ma c'è ottimismo. La situazione (Di giovedì 10 settembre 2020) Il presidente Bartomeu e i suoi collaboratori hanno un chiodo fisso: ottenere dall’Inter un indennizzo, anche simbolico, dalla cessione del giocatore Leggi su 90min

acdicerbo : RT @PieAgo95: ??? Il #Barcellona chiede un indennizzo all’Inter per Arturo #Vidal (via @Gazzetta_it) Intanto Radja #Nainggolan viene confer… - Sicilianodoc7 : RT @PieAgo95: ??? Il #Barcellona chiede un indennizzo all’Inter per Arturo #Vidal (via @Gazzetta_it) Intanto Radja #Nainggolan viene confer… - lionessxs_ : Ma il Barcellona è così povero che ci chiede la compensazione simbolica per Vidal? Annamo bene - PieAgo95 : ??? Il #Barcellona chiede un indennizzo all’Inter per Arturo #Vidal (via @Gazzetta_it) Intanto Radja #Nainggolan vi… - flavioneviano : RT @BombeDiVlad: ?? Frenata improvvisa tra Arturo #Vidal e l’#Inter ?? Il #Barcellona chiede un indennizzo ai nerazzurri #LBDV #LeBombeDiV… -