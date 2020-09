Grottaminarda, falso annuncio per vendere un’aspirapolvere: 40enne denunciato per truffa (Di giovedì 10 settembre 2020) Cronaca di Avellino: i Carabinieri di Grottaminarda hanno denunciato per truffa un 40enne dopo che aveva pubblicato su Facebook un falso annuncio per la vendita di un’aspirapolvere. I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno deferito in stato di libertà un 40enne di Acerra ritenuto responsabile di truffa. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta dalla vittima … Leggi su 2anews

Ultime Notizie dalla rete : Grottaminarda falso Grottaminarda, falso annuncio per vendere un’aspirapolvere: 40enne denunciato per truffa 2a News