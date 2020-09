Formula 1 - Vettel con Aston Martin a partire dal 2021 (Di giovedì 10 settembre 2020) Nel weekend in cui la Ferrari festeggia i 1000 Gran Premi in Formula 1, la Racing Point annuncia l'ingaggio di Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 prenderà il posto di Perez in quella che sarà Aston Martin, a partire dal 2021. Sarà il compagno di squadra di Lance Stroll.In aggiornamento... Leggi su quattroruote

SkySportF1 : Formula 1, Leclerc: 'Obiettivo del Mugello? Punti e far divertire i tifosi' #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP - SkySportF1 : ? Vettel, dalla F1 2021 correrà con la Aston Martin #SkyMotori #F1 #Formula1 - Gazzetta_it : .@F1, ora è ufficiale: #Vettel correrà in @astonmartin il prossimo anno - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Vettel: “Aston Martin un privilegio, amo la F.1 e voglio ancora correre per i primi posti” - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #F1 | UFFICIALE - #Vettel resta in Formula 1, correrà in #AstonMartin #F1inGenerale -