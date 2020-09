E' morta Diana Rigg, Olenna di 'Game of Thrones' (Di giovedì 10 settembre 2020) E' morta a 82 Diana Rigg, attrice britannica nota per i ruoli interpretati in serie televisive di grande successo come 'The Avengers' e più di recente, nei panni di Olenna Tyrell, come 'Game of ... Leggi su tgcom24.mediaset

Corriere : Morta Diana Rigg, l’unica moglie di James Bond e Regina di Spine nel Trono di Spade - SkyTG24 : Cinema, è morta Diana Rigg, Lady Olenna in Game of Thrones e Bond Girl - ilpost : Aveva 82 anni - ian_atrus : 'È morta Diana Rigg, la moglie di Bond', no, è morta Diana Rigg, agente speciale e 'Tell Cersei it was me', diamo i… - laboescapes : RT @RSInews: È morta Diana Rigg Aveva 82 anni. Interpretò, tra gli altri, il ruolo di Emma Peel, nella serie tv 'Agente speciale'. Le sue… -