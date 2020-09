Dugenta, il gesto eroico di Patrizia: salva i tre fratelli e muore a causa dell’incendio (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDugenta (Bn) – Ha salvato i suoi tre fratelli, uno dei quali affetto da disabilità, ma poi, sopraffatta dal fumo dell’incendio sviluppatosi nella sua abitazione, è deceduta per asfissia. Un destino beffardo, atroce quello di Patrizia Napolitano, la donna di 49 anni che ha perso la vita, intorno alle 4,30, a causa dell’incendio divampato in una casa a Dugenta (leggi qui). Il rogo si sarebbe sviluppato a causa di un corto circuito del frigorifero, la donna ha dato l’allarme ai tre fratelli con i quali viveva. Uno di loro è uscito subito di casa, mentre la donna insieme all’altro fratello è riuscita a portare al sicuro un terzo fratello, cieco. Per lei – ... Leggi su anteprima24

