Covid, in Messico scatta l’allarme: in esaurimento i certificati di morte (Di giovedì 10 settembre 2020) scatta l’allarme in alcuni Stati del Messico, preoccupazione legata all’esaurimento di certificati di morte. La causa, l’aumento consistente di decessi da Covid-19. In Messico preoccupa il dilagare delle infezioni da Covid-19 e a fornire un’idea della mole di contagio c’è un elemento significativo: alcuni Stati del Messico stanno esaurendo i certificati di morte. Parlando in … L'articolo Covid, in Messico scatta l’allarme: in esaurimento i certificati di morte proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Covid Messico Emergenza Covid-19, il Messico sta esaurendo i certificati di morte TGCOM Coronavirus, 27 milioni di contagi e 900mila le vittime nel mondo

Roma, 10 set. (askanews) - Hanno superato la cifra di 27 milioni i contagi da Covid 19 nel mondo: precisamente sono 27.486.960 i positivi accertati; 894.983 le vittime della pandemia. E' il conteggio ...

