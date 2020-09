CdM - Llorente in uscita: piace a 3 club italiani, ma aspetta chiamata dall'Inghilterra (Di giovedì 10 settembre 2020) In attacco, nel Napoli, c’è abbondanza, non c’è solo Milik con la valigia pronta: anche Fernando Llorente in attesa di una proposta che gli consenta di conservare l’ingaggio di 2,5 milioni di euro previsto nel contratt ... Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : CdM Llorente CdM - Llorente in uscita: piace a 3 club italiani, ma aspetta chiamata dall'Inghilterra Tutto Napoli CdM - Llorente in uscita: piace a 3 club italiani, ma aspetta chiamata dall'Inghilterra

In attacco, nel Napoli, c’è abbondanza, non c’è solo Milik con la valigia pronta: anche Fernando Llorente in attesa di una proposta che gli consenta di conservare l’ingaggio di 2,5 milioni di euro pre ...

CdM - Prosegue lo scambio Under-Milik, si va verso la chiusura! Arriva anche Riccardi, via Ounas e Younes

Si tratta con il Cagliari per Ounas, il Napoli chiede 12 milioni di euro, è caldo l’asse con il Genoa che vuole Younes e Luperto, Llorente piace alla Real Sociedad. L'edizione odierna de Il Mattino pr ...

In attacco, nel Napoli, c’è abbondanza, non c’è solo Milik con la valigia pronta: anche Fernando Llorente in attesa di una proposta che gli consenta di conservare l’ingaggio di 2,5 milioni di euro pre ...Si tratta con il Cagliari per Ounas, il Napoli chiede 12 milioni di euro, è caldo l’asse con il Genoa che vuole Younes e Luperto, Llorente piace alla Real Sociedad. L'edizione odierna de Il Mattino pr ...