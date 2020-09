Calciomercato Genoa – Affari e trattative 10 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) Calciomercato Genoa – Affari e trattative 10 settembre. Ieri sera è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Lennart Czyborra. Affare chiuso con prestito biennale e obbligo di riscatto a 5.5 milioni di Euro. L’agente Silvio Pagliari ha fatto da intermediario nella trattativa. Questo il comunicato ufficiale: “Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito da Atalanta Bg le prestazioni sportive dell’esterno Lennart Czyborra (Berlino, GER, 03/05/1999) con la formula del prestito biennale e successivo obbligo di riscatto”. Calciomercato Genoa – Affari e trattative 10 settembre Trattativa in dirittura d’arrivo anche per Miha Zajc. Il trequartisa ex ... Leggi su giornal

