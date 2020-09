Aveva messo un “like” a un post su fb contro Sergio Sylvestre: esponente della Lega perquisito (Di giovedì 10 settembre 2020) Perquisizione per Luca Caprini, consigliere comunale della Lega a Ferrara. Caprini Aveva messo un “mi piace” ad un post su Facebook contro Sergio Sylvestre. Il cantante Aveva mal eseguito l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Ieri la perquisizione della Digos, intervenuta a seguito dell’inchiesta coordinata da Andrea Maggioni. Il “like” al post contro Sylvestre La vicenda è nata con la pubblicazione del post dell’imprenditore Marco Faccini, che sui social Aveva criticato Sylvestre per gli errori commessi e ... Leggi su secoloditalia

