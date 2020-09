A Friuli DOC le cene a tema della Coldiretti (Di giovedì 10 settembre 2020) Quattro serate all’insegna delle produzioni locali, del kmzero e della biodiversità. Coldiretti Fvg raccoglie le prenotazioni per le cene a tema programmate alle 20.30 nei giorni di Friuli Doc, dal 10 al 13 settembre (tel. 366/5722897 e 366/5306250; campagnamica.fvg@Coldiretti.it – Friulivg@Coldiretti.it). Il costo è di 30 euro a persona, il ricavato andrà in beneficienza. La presenza della Coldiretti Fvg si caratterizzerà con ulteriori iniziative, nella splendida cornice della Loggia del Lionello. Venerdì 11, alle 18.30, è in agenda la finale regionale di Oscar Green, il premio per l’innovazione “giovane” in ... Leggi su udine20

