Una doccia fredda sul vaccino "Stop a test, reazione anomala" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Valentina Dardari Il vaccino è stato bloccato di colpo. AstraZeneca ha sospeso tutti i test. Adesso una commissione indipendente dovrà fare alcune verifiche Il vaccino contro il coronavirus ha avuto una improvvisa battuta d’arresto. Il Gruppo farmaceutico AstraZeneca, associato alla Università di Oxford, ha annunciato la sospensione dei test clinici a causa della comparsa di una reazione avversa al farmaco da parte di un paziente nel Regno Unito. Di fronte alle complicazioni in un partecipante al programma, come da protocollo è scattata la sospensione. Si tratta di uno dei principali studi clinici sul vaccino. La speranza era che il vaccino potesse essere uno dei primi ad arrivare sul mercato, dopo il successo dei ... Leggi su ilgiornale

Una doccia fredda, ghiacciata, sul vaccino da coronavirus su cui lavora l'AstraZeneca di Pomezia insieme all'Università di Oxford: stop a tutti i test clinici dopo che uno dei partecipanti ha accusato ...

Virus, vaccino: l'Ema non ha dubbi: uno affidabile non arriverà prima del 2021

L'emergenza Coronavirus nel mondo continua senza sosta. Sono in continuo aumento i casi di positività, ma la situazione non potrà tornare "normale", fino alla scoperta di un vaccino affidabile. Dall'A ...

