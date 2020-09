Ufficiale: Fulham, Areola in prestito dal Psg (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Fulham ha ufficializzato attraverso i propri canali l’arrivo del portiere Alphonse Areola, in prestito per un anno con diritto di riscatto dal Paris Saint-Germain. Queste le prime parole del francese classe 1993: “Sono molto felice di essere qui. Il Fulham è un club storico di Londra e ho sentito molto parlare dello stadio, il Craven Cottage”. Foto: sito Ufficiale Fulham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

