Ufficiale: Bayern Monaco, Perisic torna all’Inter (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Bayern Monaco, attraverso una nota Ufficiale ha reso noto l’addio di Ivan Perisic. L’attaccante croato non sarà riscattato dai bavaresi e torna all’Inter. Questa la nota del club tedesco: “Il Bayern ha salutato Ivan Perišić. Dopo essere stato in prestito per un anno, il nazionale croato torna all’Inter, dove ha ancora un contratto fino al 2022. Perišić (31) ha collezionato 35 presenze con il Bayern, ha segnato otto gol e fornito dieci assist.” Danke für alles, Ivan! https://t.co/dit94ZW08Q — CHAMPIONS OF EUROPE (@FCBayern) September 9, 2020 Foto: twitter Bayern Monaco L'articolo Ufficiale: ... Leggi su alfredopedulla

