Spal, Mattioli: «Inizio importante con il Monza» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Walter Mattioli ha parlato in occasione della presentazione dei calendari di Serie B: le dichiarazioni del presidente della Spal Walter Mattioli, presidente della Spal, ha parlato in occasione della presentazione dei calendari di Serie B. «Sarà una sfida importante, il Monza è una candidata per vincere. Sarà difficile, non vediamo l’ora di iniziare per dimenticare quello che successo negli ultimi mesi ma vogliamo essere protagonisti. Serviranno determinazione e preparazione, abbiamo qualcosa da farci perdonare dai nostri tifosi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

flamanc24 : RT @Enrico1306: La #Lazio aspetta una risposta dalla #Spal per #Fares - 9 milioni di euro l'offerta fatta domenica - ma #Mattioli prende te… - msg_emanuele : RT @Enrico1306: La #Lazio aspetta una risposta dalla #Spal per #Fares - 9 milioni di euro l'offerta fatta domenica - ma #Mattioli prende te… - Enrico1306 : La #Lazio aspetta una risposta dalla #Spal per #Fares - 9 milioni di euro l'offerta fatta domenica - ma #Mattioli p… -