Sorpresi a lavorare in un cantiere sotto sequestro: nove denunciati (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQualiano (Na) – I carabinieri di Qualiano, insieme a quelli del Gruppo Tutela del Lavoro di Napoli e a personale dell’Ufficio Tecnico del Locale Comune, hanno denunciato nove persone per abusivismo edilizio, sversamento illecito di rifiuti e violazione di sigilli. Durante un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, i carabinieri hanno sentito forti rumori provenire da un cantiere in via Salvatore Rosa, già sottoposto a sequestro penale nel 2019 perché abusivo. I sigilli erano stati violati e all’interno c’erano diversi operai al lavoro: sette quelli identificati e denunciati per violazione di sigilli. Stessa sorte per i 2 titolari della ditta edile, sanzionati complessivamente per 38.500 euro e ... Leggi su anteprima24

jovinco82 : RT @sensazionivarie: Volevo dire a @cogitosergiosum e @lorisadd che sono preoccupato per le mucche. - sensazionivarie : Volevo dire a @cogitosergiosum e @lorisadd che sono preoccupato per le mucche. - OdeonZ__ : Millico gol, poi il Torino si spegne: 1-2 con la Pro Vercelli - infoitsport : Torino-Pro Vercelli 1-2: granata sorpresi, c’è ancora tanto da lavorare - sportli26181512 : Millico gol, poi il Torino si spegne: 1-2 con la Pro Vercelli: Millico gol, poi il Torino si spegne: 1-2 con la Pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresi lavorare Qualiano. Operai sorpresi a lavorare in un cantiere posto sotto sequestro da tempo Minformo Boss in Incognito 2020, la nuova edizione con Max Giusti: anticipazioni e novità

Da martedì 8 settembre 2020 alle ore 21.20 al via la nuova edizione di “Boss in Incognito“, il docu-reality di Rai2 condotto quest’anno da Max Giusti. Tante le novità per la sesta edizione del docu-re ...

Taccini esclusivo: “Il CEV è professionale, il CIV è immagine”

Leonardo Taccini, giovane promessa italiana, debutta quest’anno nel CEV con il Team Leopard e si racconta a Motorsport.com, spiegando il proprio percorso di crescita come pilota e sottolineando le dif ...

Da martedì 8 settembre 2020 alle ore 21.20 al via la nuova edizione di “Boss in Incognito“, il docu-reality di Rai2 condotto quest’anno da Max Giusti. Tante le novità per la sesta edizione del docu-re ...Leonardo Taccini, giovane promessa italiana, debutta quest’anno nel CEV con il Team Leopard e si racconta a Motorsport.com, spiegando il proprio percorso di crescita come pilota e sottolineando le dif ...