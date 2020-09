Silvio Berlusconi parla dal San Raffaele: “Esperienza più terribile” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Continuano ad essere stabili e in miglioramento le condizioni di salute del leader politico di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato una settimana fa al San Raffaele di Milano dopo l’esito positivo al tampone per il Coronavirus. Nel bollettino odierno, il medico curante Alberto Zangrillo, rompe il silenzio sugli aggiornamenti. Berlusconi, ultimi aggiornamenti dal San Raffaele È un’ evoluzione clinica favorevole quella di Silvio Berlusconi, tuttora ricoverato per Coronavirus dopo aver presentato i sintomi manifesti della tipica polmonite bilaterale. Data l’età e le pregresse patologie che hanno identificato Berlusconi come un potenziale paziente “a rischio”, il medico curante nonché primario ... Leggi su thesocialpost

fanpage : “Il mio tampone risultato positivo, mi hanno detto i medici, era il numero uno per carica virale. Questa è la confe… - Agenzia_Ansa : #Silvio #Berlusconi dall'ospedale definisce il #coronavirus una 'infernale malattia' #ANSA - SkyTG24 : Le prime parole di Silvio #Berlusconi dopo il ricovero al #SanRaffaele: 'Mi hanno fatto migliaia di esami e io sono… - equalizatore20 : SAPPIATE CHE CINQUEFRONDI È IL COVO DI SILVIO BERLUSCONI E QUINDI DEL MALE NOTATE GLI INTRECCI NDRANGHETA CINA E SILVIO BERLUSCONI - VaniniCarlo : @berlusconi Forza Silvio dai che ti riprendi esci da lì e li butti giù tutti ?? #covid #coronavirus #regionali2020 -